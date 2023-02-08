Астрахань, 9 февраля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Пожар охватил торговые павильоны в Кировском районе Астрахани, 8 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Астраханской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Огонь распространился на 500 кв. метров. Инцидент произошел по адресу: улица Свободы, 13. Для тушения огня были задействованы 42 человека и 13 единиц техники.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения действуют согласно повышенному рангу пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля на рынке, расположенном на 21-м километре Киевского шоссе в Новой Москве, вспыхнул пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.