Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине на земле, в воздухе и на море

Лондон, , 00:34 — REGNUM Декларация о помощи Киеву «на земле, в воздухе и на море», которую продолжит предоставлять Лондон, была подписана между Великобританией и Украиной по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 8 февраля сообщает канцелярия британского премьер-министра.

Риши Сунак и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Великобритания подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных границах, а также право Украины добиваться гарантий собственной безопасности, в том числе будущего членства в НАТО», — сказано в тексте документа.

Подчёркивается, что Лондон продолжит оказание Киеву военной помощи, а также совместную работу над развитием долгосрочных силовых структур Украины и «возможностей для нивелирования российских успехов и построения сил сдерживания будущего».

Кроме того, Великобритания и Украина намерены использовать «все законные пути» для обеспечения доступа к российским замороженным или обездвиженным активам с целью их использования для восстановления Украины.

«Мы также гарантируем, что в рамках нашей юридической системы у России не будет доступа к активам, которые мы заморозили или обездвижили, до тех пор, пока она не прекратит раз и навсегда нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — указано в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британия намерена рассмотреть варианты ужесточения антироссийских санкций.

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