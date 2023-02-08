Путин провел оперативное совещание Совбеза России
Путин обсудил с Совбезом России меры по повышению пожарной безопасности и развитие инфраструктуры
Москва, 9 февраля, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил с ним меры по повышению пожарной безопасности, а также развитие инфраструктуры, 8 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Для обсуждения указанных вопросов были также приглашены заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, помощник главы государства Игорь Левитин, глава РЖД Олег Белозеров и руководитель МЧС Александр Куренков.
На совещании также был поднят вопрос о снижении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Владимир Путин обсудил на совещании Совбеза России борьбу с терроризмом.