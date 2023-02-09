Сигнал воздушной тревоги прозвучал в трёх регионах Украины

Киев, , 00:13 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в трёх регионах Украины. Об этом можно узнать 8 февраля из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей Украины, граждан призвали пройти в укрытие. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на оккупированной Киевом части ДНР.

Также сообщается о взрывах в городах Никополе и оккупированных Киевом Херсоне и Краматорске.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в четырёх областях Украины.

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