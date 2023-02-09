Воздушная тревога была объявлена в трёх регионах Украины
Киев, 9 февраля 2023, 00:13 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в трёх регионах Украины. Об этом можно узнать 8 февраля из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей Украины, граждан призвали пройти в укрытие. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на оккупированной Киевом части ДНР.
Также сообщается о взрывах в городах Никополе и оккупированных Киевом Херсоне и Краматорске.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в четырёх областях Украины.
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