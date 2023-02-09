Зеленский считает, что танки Challenger крайне необходимы ВСУ

Лондон, , 00:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетили британскую военную базу, на которой осуществляется подготовка танкистов ВСУ, сообщает 8 февраля сайт украинского президента.

Владимир Зеленский и Риши Сунак Президент Украины

На базе Bovington Camp Зеленский ознакомился с обучением украинских экипажей на британском основном боевом танке Challenger и другой бронированной технике. Президенту Украины продемонстрировали практические элементы тренировочного курса.

Зеленский отметил, что украинские танкисты учатся у англичан очень быстро. Он подчеркнул, что танки Challenger являются именно теми мощными танками, которые нужны ВСУ на фронте.

Напомним, что Великобритания намерена передать Украине 14 танков Challenger.

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