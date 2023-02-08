Генсек НАТО Столтенберг: Китай усилил разведку в Европе

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Китай усилил свою разведывательную деятельность в странах Европы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 февраля на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Североатлантический альянс фиксирует эти шаги. Столтенберг утверждает, что Китай использует для разведки спутники и кибервозможности.

Кроме того, генсек напомнил и случае со сбитым в небе над США китайским воздушным шаром. Глава НАТО добавил, что КНР активно развивает новые военные возможности, включая средства разведки и наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Йенс Столтенберг заявил, что Китай пытается усилить свое присутствие в Европе. 1 декабря он призвал страны НАТО избегать зависимости от Китая и не допускать ошибок, которые были допущены Западом при сотрудничестве с Россией.

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