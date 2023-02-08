В Запорожской области силы ПВО России сбили неустановленные беспилотники
Бердянск, Запорожская область, 8 февраля 2023, 23:57 — REGNUM Беспилотники разведывательного назначения были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) России на подлете к Бердянску в Запорожской области. Об этом 8 февраля сообщила администрация города в своём телеграм-канале.
Неустановленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены около 21:00 мск расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлёте к Бердянску. Предположительно, летательные аппараты были разведывательного назначения.
БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в результате инцидента нет. Администрация города призвала жителей и гостей Бердянска сохранять спокойствие.