Бердянск, Запорожская область, 8 февраля, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Беспилотники разведывательного назначения были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) России на подлете к Бердянску в Запорожской области. Об этом 8 февраля сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk 2

Неустановленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены около 21:00 мск расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлёте к Бердянску. Предположительно, летательные аппараты были разведывательного назначения.

БПЛА были уничтожены силами противовоздушной обороны, жертв и разрушений в результате инцидента нет. Администрация города призвала жителей и гостей Бердянска сохранять спокойствие.