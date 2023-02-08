Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Сирии и Ливана

Дамаск, , 23:41 — REGNUM Новое землетрясение произошло в Сирии, сообщает 8 февраля информационное агентство САНА.

Сирийский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным сирийского сейсмологического центра, толчки происходили поздно вечером в районе границы Сирии и Ливана, к северо-западу от города Эн-Небк.

Очаг землетрясения, имевшего магнитуду 4,3, находился на глубине 30 километров.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7, приведшее к жертвам и большим разрушениям на территориях Турции и Сирии произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш.

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