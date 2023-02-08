Дамаск, 8 февраля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Новое землетрясение произошло в Сирии, сообщает 8 февраля информационное агентство САНА.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

По данным сирийского сейсмологического центра, толчки происходили поздно вечером в районе границы Сирии и Ливана, к северо-западу от города Эн-Небк.

Очаг землетрясения, имевшего магнитуду 4,3, находился на глубине 30 километров.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7, приведшее к жертвам и большим разрушениям на территориях Турции и Сирии произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш.