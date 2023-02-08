Руководитель второго по величине банка США допустил возможность дефолта в стране

Вашингтон, , 23:41 — REGNUM В США возможен дефолт по финансовым обязательствам, заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан в интервью телеканалу CNN.

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«Мы должны быть готовы к этому не только в нашей стране, но и в других странах мира. Вы надеетесь, что этого не произойдет, но надежда — это не стратегия, так что нужно готовиться», — сказал Мойнихан.

О возможности дефолта американцев ранее предупредила министр финансов Джанет Йеллен. По её словам, дефолт возможен уже в июне.

Впоследствии Йеллен заявила, что министерство финансов принимает чрезвычайные меры для того, чтобы все выплаты по долгам осуществлялись вовремя.

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