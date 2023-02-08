Вашингтон, 8 февраля, 2023, 23:05 — ИА Регнум. США уверены в скором вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, так как обе страны предприняли ряд важных шагов для разрешения озабоченностей Турции по расширению альянса. Такое заявление сделал 8 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

nato.int Финляндия и Швеция одновременно подали официальные письма с заявлением о вступлении в НАТО. 18 мая 2022

«Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее», — указал Блинкен.

Также госсекретарь США выразил уверенность в том, что НАТО уже в скором времени примет в свой состав обе страны. Блинкен отметил, что Швеция и Финляндия предприняли ряд значительных шагов для разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО.

Напомним, совместная заявка на вступление в НАТО Швеции и Финляндии уже одобрена 28 странами — членами военного альянса из 30, кроме Венгрии и Турции. При этом в Турции уточнили, что не получали сигналов от Финляндии на тему готовности вступления в Североатлантический альянс (НАТО) без Швеции. Процедура одобрения совместной заявки двух стран по вступлению в НАТО замедлилась в январе текущего года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.