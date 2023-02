Зампред Совбеза России Медведев похвалил выступление основателя Pink Floyd Уотерса в ООН

Москва, , 23:05 — REGNUM Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс ломает стену лжи, которая была возведена Западом, написал 8 февраля в своем микроблоге заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В ООН Роджер Уотерс сносит «стену» лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — отметил он.

Так Медведев прокомментировал выступление Уотерса на заседании Совбеза ООН. Зампред использовал в своем сообщении отсылки к творчеству Pink Floyd. Речь идет об альбоме The Wall («Стена»), вышедшем в 1979 году, а также о песне 1975 года Shine On You Crazy Diamond («Сияй, безумный бриллиант»).

Как сообщало ИА REGNUM, выступивший 8 февраля в СБ ООН Роджер Уотерс призвал США, Россию, Украину, НАТО и ЕС как можно скорее вступить в переговоры о перемирии. В августе 2022 года музыкант назвал американского президента Джо Байдена военным преступником, который продолжает подливать масло в конфликт на Украине. Дмитрий Медведев ответил на сообщение Уотерса, заявив, что на Западе все еще есть адекватные люди.

