Киев, 8 февраля, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Украинские власти получили от Японии значительную помощь, направленную на восстановление энергетического сектора, сообщает 8 февраля сайт министерства энергетики Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

С декабря 2022 года по февраль 2023 года Япония передала 259 генераторов и комплектующих частей к ним. Это оборудование было распределено между объектами украинского энергетического сектора, которые получили повреждения от ударов, нанесённых российской армией.

Японские генераторы получили предприятия угольной, газодобывающей, газотранспортной отраслей, электроэнергетического сектора, а также предприятия тепловых коммунальных сетей разных регионов Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что помощь, оказанная Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Nippon Foundation, является вкладом в энергетическую безопасность Украины и способствует стабильности энергосектора страны.

Галущенко обсудил с представителями JICA расширение сотрудничества и запуск новой специальной программы «Проект аварийного восстановления и реконструкции».

Этот проект позволит Украине получать за счет грантовой помощи необходимое оборудование и технологии для восстановления энергетической инфраструктуры, а также предусматривает наработку совместных предложений по экстренной помощи украинской энергосистеме для усиления её устойчивости и надежности. Проект также будет включать подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, что страны Запада, а также Япония и Южная Корея оказывают киевскому режиму значительную материально-техническую и финансовую помощь для восстановления работы украинского энергосектора.