Берлин, 8 февраля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Украина за неделю получила от Германии две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard и пять бронированных патрульных автомобилей, 8 февраля сообщается на сайте министерства обороны страны.

Hans-Hermann Bühling Зенитная установка Gepard 1A2

Всего с начала конфликта на украинской территории Берлин передал Киеву 32 самоходные установки и 6 тысяч боеприпасов к ним. За прошедшую неделю на Украину также прибыли 29 электрогенераторов и 6 портативных радиостанций.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек не смог назвать точное количество танков, которые Германия сможет передать Украине. Ранее Берлин пообещал поставить Киеву 178 единиц такой техники.