В центре Донецка раздались пять взрывов, предположительно, от работы ПВО

Донецк, , 22:31 — REGNUM Пять громких взрывов, предположительно, от работы системы противовоздушной обороны (ПВО), раздались в центре Донецка. Об этом 8 февраля сообщает телеграм-канал «ЧП-Донецк».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Громкие хлопки, по свидетельствам жителей города, раздавались в течение 15 минут. В Куйбышевском районе Донецка произошло возгорание от попадания снаряда ВСУ в строение. Подробности уточняются.

Незадолго до этого был зафиксирован обстрел Ленинского района Донецка украинскими войсками со стороны населённого пункта Константиновка из РСЗО HIMARS. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от общежития, начался пожар, возгорание очень сильное. На месте ЧП работают пожарные расчёты.

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