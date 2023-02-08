Донецк, 8 февраля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Пять громких взрывов, предположительно, от работы системы противовоздушной обороны (ПВО) раздались в центре Донецка. Об этом 8 февраля сообщает телеграм-канал «ЧП-Донецк».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Громкие хлопки, по свидетельствам жителей города, раздавались в течение 15 минут. В Куйбышевском районе Донецка произошло возгорание от попадания снаряда ВСУ в строение. Подробности уточняются.

Незадолго до этого был зафиксирован обстрел Ленинского района Донецка украинскими войсками со стороны населённого пункта Константиновка из РСЗО HIMARS. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от общежития — начался пожар, возгорание очень сильное. На месте ЧП работают пожарные расчёты.