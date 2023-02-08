В ожесточённом оборонительном бою особо отличился экипаж танка под командованием офицера Мавликасова

Донецк, , 22:31 — REGNUM Экипажа танка под командованием старшего лейтенанта Руслана Мавликасова своими уверенными и самоотверженными действиями нанёс значительный урон противнику, способствовал удержанию стратегически важного населённого пункта и позволил сохранить жизни российских военнослужащих, сообщает 8 февраля тг-канал Министерства обороны России.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Танк старшего лейтенанта Мавликасова вёл оборонительный бой в районе стратегически важного населенного пункта. Российские танкисты заняли выгодную позицию и отбивали фланговые атаки боевиков. В результате профессиональных действий экипажа были уничтожены бронеавтомобиль, два пикапа с противотанковыми ракетными комплексами западного производства, а также большое количество пехоты противника.

Кроме того, под сильным вражеским огнём танкисты оперативно эвакуировали с поля боя раненых бойцов. После чего, танк возвратился на прежнюю позиции и продолжал вести огонь, уничтожая противника.

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