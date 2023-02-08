Лондон, 8 февраля, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Британия продолжит рассматривать варианты ужесточения антироссийских санкций, заявил премьер-министр Британии Риши Сунак 8 февраля на пресс-конференции в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

В брифинге вместе с ним принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля министерство иностранных дел Британии внесло в свой санкционный список еще 15 российских физических и юридических лиц.