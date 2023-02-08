Вашингтон, , 21:59 — REGNUM В министерстве обороны США нет данных, что Киеву начали поставлять истребители. Об этом 8 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счёт сегодня», — сказал Райдер.

Он добавил, что Вашингтон координирует действия с союзниками и партнёрами, а также следит за актуальной обстановкой в вопросах обороны, касающихся Украины.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал поставлять Киеву военную авиацию. Он также заранее поблагодарил Лондон за это.