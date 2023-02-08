Британский премьер заявил, что Лондон поставит танки Киеву уже в марте

Лондон, , 21:51 — REGNUM Лондон поставит Киеву танки Challenger 2 уже в марте. Сроки поставки не стали «растягивать на месяцы и годы», для того чтобы Киев смог защищать свой суверенитет уже в следующем месяце. Об этом 8 февраля заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая состоялась на военной базе.

Владимир Зеленский и Риши Сунак на военной базе Лулворт © EPA/HOLLIE ADAMS/POOL/ТАСС

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — заявил Сунак.

В ходе пресс-конференции британский премьер также отметил, что идет обсуждение и по поставкам военных самолетов. Вопрос об истребителях поднимался и раньше, заметил Сунак, обсуждали его и сегодня.

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