Москва, 8 февраля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Возможное уклонение Белого дома от суда по теракту на «Северном потоке» российский сенатор Андрей Клишас расценил как признание вины.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Андрей Клишас

«Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства — это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало правительство США», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Правительство США и лично президент США Джо Байден были обвинены в террористическом акте на Северном потоке, Вашингтон назвал обвинение ложью, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш заявил, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северным потоком» дистанционно активируемую взрывчатку.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк признал, что ФРГ не располагает доказательствами причастности России к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».