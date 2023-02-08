Вашингтон, 8 февраля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. В Китае создали целый «флот» аэростатов, которые в разведывательных целях летают над различными странами, нарушая их суверенитет. Об этом 8 февраля заявила журналистам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

EPA/Ting Shen/POOL/ТАСС Карин Жан-Пьер

«В течение последних нескольких лет китайские аэростаты были замечены над странами на пяти континентах. Мы поддерживаем связь с союзниками и партнёрами по этому вопросу», — сказала Жан-Пьер.

При этом она не стала отвечать на вопрос журналистов, обсуждают ли в Белом доме просьбу руководства Китая вернуть обломки сбитого американцами аэростата. Также она сказала, что не может утверждать, будут ли США сбивать другие аэростаты, если они залетят в воздушное пространство страны.

Напомним, 4 февраля вооружённые силы США сбили китайский аэростат, который летал над страной на высоте, значительно превышающей высоты для коммерческого использования. Инцидент стал основанием для того, чтобы американский госсекретарь отложил визит в Пекин.