Вашингтон, 8 февраля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Подготовка военных ВСУ в Германии будет продолжаться в течение еще нескольких недель. Об этом заявил в ходе брифинга 8 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. После этого ожидается продолжение программы обучения, отметил представитель военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты

Как сообщил Райдер, обучение проводится на учебном полигоне армии США Графенвер в Баварии. Оно началось в середине января 2023 года.

«Мы ожидаем, что оно продлится еще несколько недель. После этого мы готовы принять очередные группы [украинских военных]», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, в начале 2023 года Райдер заявлял, что подготовка украинских военных продлится шесть недель, после чего подготовленные украинские солдаты должны возвратиться на Украину. Решение о новых группах бойцов ВСУ для обучения будет принимать Киев «с учётом ситуации на поле боя», заметил Райдер.