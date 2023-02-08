В Ереване опровергли сообщение о подготовке Арменией и Ираном «наступления» в Нагорном Карабахе

Ереван, , 21:53 — REGNUM Распространяемая азербайджанскими СМИ информация о якобы готовящемся в Армении наступлении на позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Об этом агентству «Арменпресс» сообщили в армянских силовых ведомствах.

Военные армии Азербайджана © Станислав Красильников/ТАСС

В Ереване опровергли сообщения, что Армения совместно с Ираном готовят «провокацию».

«Это абсолютная ложь, не соответствует действительности», — заявили журналистам пресс-секретарь министерства обороны Армении и советник директора СНБ республики.

Стоит отметить, что о «нападении» Армении сообщило азербайджанское издание Haqqin, ссылаясь на «оперативную информацию». Журналисты заявили, что в Иране якобы готовят из этнических азербайджанцев группу, которая в форме ВС Азербайджана должна напасть на армянский пост, а видео об этом якобы планировалось использовать для наступления армии Армении на Лачин.

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