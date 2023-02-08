Вашингтон, , 21:20 — REGNUM В США не стали отрицать возможную поездку главы Белого дома Джо Байдена на Украину. Однако точные сроки визита не называются. Возможно, он будет приурочен к годовщине начала спецоперации России на Украине. Об этом заявила журналистам 8 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что пока никакой информации нет.

Джо Байден © Jacqueline Martin/Zuma/TASS

«Мне просто нечем поделиться. Как, помнится, мы говорили ранее, что рассматриваем, каким образом отметим годовщину [начала специальной военной операции России на Украине]. В данное время мне нечего сказать о каких бы то ни было поездках», — заявила пресс-секретарь американского лидера.

Напомним, в декабре 2022 года в Белом доме сообщали, что Джо Байден не намерен посещать Киев из соображений безопасности. Однако уже в январе 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден мог бы посетить Украину. В «какое-либо подходящее время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент», заявил Кирби.

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