Пожар в порту Турции потушили только на третий день
Искендерун , 8 февраля 2023, 21:13 — REGNUM Пожар в порту Искендерун (Турция), начавшийся после землетрясения 6 февраля, потушили только на третий день. Об этом 8 февраля сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
«Пожар в порту Искендерун потушен», — написал градоначальник.
Он добавил, что пожарные продолжают проливать место пожара, чтобы остудить его. Ранее сообщалось, что для тушения огня использовали вертолёты и самолёт.
Напомним, пожар в порту Искендерун начался после того, как там перевернулись и загорелись контейнеры. Причина возгорания неизвестна. Порт в ходе землетрясения получил критические повреждения и пока не работает.
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган сообщил, что Турции оказывают помощь более 60 стран