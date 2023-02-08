В Турции сообщили, что пожар в порту Искендерун потушили

Искендерун , , 21:13 — REGNUM Пожар в порту Искендерун (Турция), начавшийся после землетрясения 6 февраля, потушили только на третий день. Об этом 8 февраля сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Последствия землетрясения в Турции © EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС

«Пожар в порту Искендерун потушен», — написал градоначальник.

Он добавил, что пожарные продолжают проливать место пожара, чтобы остудить его. Ранее сообщалось, что для тушения огня использовали вертолёты и самолёт.

Напомним, пожар в порту Искендерун начался после того, как там перевернулись и загорелись контейнеры. Причина возгорания неизвестна. Порт в ходе землетрясения получил критические повреждения и пока не работает.

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