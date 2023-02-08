Ставропольский край, 8 февраля, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вечером 8 февраля введен правовой режим контртеррористической операции. По решению оперативного штаба эта мера предпринята силовиками и спецслужбами для пресечения теракта, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Уточняется, что режим КТО действует на территории хутора Петровский в Советском городском округе.

«8 февраля в 20:00 начальником управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края», — говорится в сообщении.

О подробностях проведения операции по предотвращению совершения террористического преступления в настоящее время не сообщается. Нет также данных о лицах, которые причастны к подготовке теракта.