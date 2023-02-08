Стокгольм, 8 февраля, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Для успешной конкуренции Евросоюза с США и Китаем в сфере «зелёных» технологий необходимо иметь доступ к литию, редкоземельным элементам и другим важным минералам, необходимым для производства ветряных мельниц, солнечных батарей или аккумуляторов. Об этом заявила журналистам вице-премьер Швеции, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, передаёт 8 февраля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Если у нас не будет всех этих важнейших полезных ископаемых, мы не сможем совершить экологический переход», — заявила Буш.

Она отметила, что ЕС импортирует большую часть критически важных полезных ископаемых из Китая, Турции, Бразилии и России. Лишь небольшая часть добывается в Европе. По словам министра, без создания запасов «зелёное» будущее будет зависеть от стран, которые не входят в Союз.

Стоит отметить, что Швеция является одной из наиболее богатых полезными ископаемыми стран среди других членов ЕС. На ее долю приходится примерно 90% железа в Европе. Также в стране добывают медь и золото.