Лондон, 8 февраля, 2023, 20:57 — ИА Регнум. В случае принятия решения властями Великобритании о поставках Украине боевых самолетов последует очередной виток эскалации конфликта. Это будет иметь серьезные военно-политические последствия для Европы и всего мира. Об этом 8 февраля заявили в посольстве России в Великобритании.

Gustavo Valiente/ZUMA/TASS Посольство России в Великобритании

«Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили дипломаты, у России будет чем ответить на подобные недружественные шаги Британии.

Напомним, 8 февраля в ходе визита в Великобританию Владимир Зеленский, выступая перед парламентом, заранее поблагодарил Лондон за поставки «мощных английских самолётов». В правительстве Риши Сунака отметили, что в настоящее время вопрос поставки военных самолетов изучается. Ранее сам Сунак заявлял, что такие поставки возможны.

Также известно, что отмечалась нецелесообразность поставок Киеву истребителей Typhoon или F-35, состоящих на вооружении британской армии, из-за сложности управления этой техникой и обслуживания.