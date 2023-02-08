В ООН факт применения ВСУ химоружия оставили без внимания — Небензя

Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM В ООН не стали осуждать власти ВСУ за применение химического оружия. Причем днем ранее в Совбезе организации заявляли о том, что не допустят применения химоружия кем бы то ни было. На факт игнорирования этого военного преступления, совершенного украинскими военными, обратил внимание постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке © Валерий Шарифулин/ТАСС

Он заявил о двойных стандартах в ООН, напомнив, что еще накануне «бывшие западные партнеры били себя в грудь и заявляли, что не допустят применения химоружия», однако спустя сутки на очередное преступление режима Зеленского, о котором в своем выступлении заявил российский дипломат, никто не обратил внимание.

Небензя заявил, что российские правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку по фактам применения Киевом химического оружия, запрещенного Женевской конвенцией.

Читайте также: ВСУ применили запрещённое химическое оружие на артёмовском направлении

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные 5 февраля применили химическое оружие на соледарском и артёмовском направлениях. У некоторых бойцов наблюдалось сильное головокружение, тошнота и удушье.