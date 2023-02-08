США помогают Сирии преодолевать последствия землетрясения через НПО — Белый дом

Вашингтон, , 20:27 — REGNUM США не имеют дипломатических отношений с Сирией, поэтому помогают республике преодолевать последствия землетрясений с помощью неправительственных организаций (НПО). Об этом 8 февраля сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Последствия землетрясения в Сирии © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы работаем с нашими партнерами, группами гуманитарного содействия для оказания помощи также и Сирии», — сказал Кирби.

По его словам, США делают всё, что могут, сотрудничая с дружественными НПО. Кирби также сообщил, что в Турцию уже прилетели две группы американских спасателей.

Напомним, землетрясения в Турции, произошедшие 6 февраля, также принесли разрушения в Сирии. По последним данным, в республике погибли 1262 человека, а 2285 получили ранения.

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