Вашингтон, 8 февраля, 2023, 20:27 — ИА Регнум. США не имеют дипломатических отношений с Сирией, поэтому помогают республике преодолевать последствия землетрясений с помощью неправительственных организаций (НПО). Об этом 8 февраля сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Валерий Шарифулин/ТАСС Последствия землетрясения в Сирии

«Мы работаем с нашими партнерами, группами гуманитарного содействия для оказания помощи также и Сирии», — сказал Кирби.

По его словам, США делают всё, что могут, сотрудничая с дружественными НПО. Кирби также сообщил, что в Турцию уже прилетели две группы американских спасателей.

Напомним, землетрясения в Турции, произошедшие 6 февраля, также принесли разрушения в Сирии. По последним данным, в республике погибли 1262 человека, а 2285 получили ранения.