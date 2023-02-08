Матвиенко назвала обещание Байдена реквиемом по Украине и видит одну возможность — мир

Москва, , 20:09 — REGNUM Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, реквиемом по Украине.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Сенатор убеждена, что «обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине».

Так как шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание, отметила спикер Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белый дом практически ежедневно обсуждает с украинской стороной нужды в вооружениях, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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