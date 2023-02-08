Москва, 8 февраля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обещание президента США Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, реквиемом по Украине.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу — начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива», — отметила Матвиенко в телеграм-канале.

Сенатор убеждена, что «обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, — это реквием по Украине».

Так как шансы одержать победу над Россией на полях сражений у киевского режима нулевые, то заявление американского президента обрекает Украину и её народ на заклание, отметила спикер Совфеда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Белый дом практически ежедневно обсуждает с украинской стороной нужды в вооружениях, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.