В Лондоне изучают вопрос о поставке Киеву истребителей

Лондон, , 20:08 — REGNUM В Великобритании изучается вопрос о возможности передачи Украине боевых самолетов, в том числе истребителей. Об этом 8 февраля сообщили в офисе премьер-министра Соединенного королевства Риши Сунака, пишет The Wall Street Journal.

Риши Сунак и Владимир Зеленский © EPA/NEIL HALL/ТАСС

«Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, для ясности, речь идет о долгосрочной перспективе, а не краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», — цитирует представителя британского кабмина The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что в Лондоне с визитом находится руководитель Украины Владимир Зеленский. В рамках поездки состоялась его встреча с премьер-министром Риши Сунаком и с королем Великобритании Карлом III. В ходе выступления перед парламентом Британии Зеленский попросил оказать помощь Киеву самолетами.

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