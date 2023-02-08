Москва, 8 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Стрелок-зенитчик мотострелкового батальона Алексей Фомин рассказывает, как он сбил вражеский Су-25. Видео опубликовано 8 февраля в телеграм-канале Министерства обороны России.

Цитата из видео. Минобороны России Стрелок-зенитчик мотострелкового батальона Алексей Фомин

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«Мы находились с напарником на передней линии обороны. Услышали шум винтов. Заметили вражеский штурмовик. Я быстро среагировал, схватил ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс. ― Прим. ИА REGNUM) и произвёл залп», ― поделился участник спецоперации.

Фомин добавил, что после выстрела самолёт загорелся и начал снижаться, а потом упал в лесополосе. Отправленный на разведку беспилотник подтвердил, что был сбит самолёт Су-25 украинской армии.

«В результате решительных действий самолет ВСУ был сбит и не смог нанести удар по позициям российских подразделений», ― отметили в Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января средства противовоздушной обороны Российской Федерации, дислоцированные в Донецкой Народной Республике, сбили украинский самолёт. Штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины был ликвидирован в районе населённого пункта Угледар.