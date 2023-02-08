Берлин, , 19:54 — REGNUM В немецком Оберхофе 8 февраля состоялась первая эстафета в рамках чемпионата мира по биалтлону. Победу в ней одержала сборная Норвегии.

Йоханнес Бе © EPA/ANNA SZILAGYI/ТАСС

В смешанной эстафете от этой страны участвовали Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

«Серебро» досталось Италии, команду которой представляли Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель). Бронзовые медали завоевали представляющие Францию Жюлья Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Чемпионат мира по биатлону будет проходить в Германии до 19 февраля. Следующими на старт выйдут 10 февраля женщины-спринтеры на дистанции 7,5 км.

Напомним, российская сборная в 2022 году пропустила сезон по решению Международного союза биатлонистов (IBU).