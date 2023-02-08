Анкара, , 20:02 — REGNUM Более 60 стран оказали помощь Турции в преодолении последствий разрушительных землетрясений. Об этом 8 февраля сообщил журналистам президент страны Тайип Эрдоган в ходе поездки по провинции Кахраманмараш.

Ликвидация последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш (с) РИА Новости

«Во главе с Азербайджаном Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт оказывают свою поддержку», — сказал Эрдоган.

По его словам, десятки стран присылают материальную помощь и оказывают другие виды поддержки. Турецкий лидер надеется, что нация сможет преодолеть обрушившееся на неё испытание.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МЧС России отправило в Турцию для разбора завалов более 100 спасателей. Кроме того, Минздрав РФ направил в страну 11 врачей. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 9 тыс. человек.

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