Москва, 8 февраля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. После бегства США из Афганистана ситуация в этой стране лучше не становится, активизируются террористические организации. Об этом 8 февраля заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, принимая участников пятой многосторонней встречи секретарей совбезов и советников по национальной безопасности по афганской тематике.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками многосторонних консультаций секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности по афганской проблематике

Путина также беспокоят попытки использовать ситуацию в Афганистане, чтобы внерегиональные государства строили в стране инфраструктуру под видом борьбы с террористической угрозой.

«Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что страна не будет замыкаться в сфере науки, а настоящие исследования пробьют себе дорогу, даже без публикаций в иностранной прессе.