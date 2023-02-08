Мелитополь, , 19:48 — REGNUM Отдельный артиллерийский дивизион 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с начала января понёс тяжёлые потери между населёнными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области. За указанный период украинские военные лишились минимум четырёх американских гаубиц M101 калибра 105 мм. Об этом 8 февраля сообщает RT.

Американская гаубица M101 калибра 105 мм (сс) Wolfmann

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Уточняется, что американские гаубицы были поставлены ВСУ из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 мм и 122 мм, которые используются в гаубицах «Нона-К» и Д-30. Однако использование старых вооружений не обошлось без ЧП.

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Так, из-за боеприпасов с истёкшим сроком годности 20 и 22 января в канале ствола разорвались два снаряда. 25 и 17 января по позициям гаубиц M101 ударили комплексами «Смерч». После этого бригада ВСУ отказалась от использования орудий калибра 105 миллиметров и активной артиллерийской работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля российскими войсками на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две украинские гаубицы. Гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» противника находились у населённых пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.