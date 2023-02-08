Варшава, , 20:05 — REGNUM Вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак попросит германского коллегу Бориса Писториуса, чтобы Германия создала сервисные центры для ремонта танков Leopard, которые передадут Киеву. Об этом глава польского министерства 8 февраля сообщил журналистам.

Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2A6 © FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

Он рассказал, какие темы планирует поднять на встрече с главой минобороны Германии, который вскоре должен прибыть в Варшаву.

«Самый большой вызов — это запасные части для танков. Их производитель — немецкая фирма», — сказал Блащак.

По мнению польского министра, Писториусу нужно сконцентрироваться на этой задаче и помочь немецкой промышленности справиться с ней.

Напомним, Польша передала Украине 250 танков Т-72, а теперь намерена отравить на Украину 14 танков Leopard 2. При этом Блащак заявил, что в Варшаве «разочарованы» тем, что Германия обещает поставить сколько же танков Leopard 2.

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