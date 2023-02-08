Москва, 8 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Россия ввела ответные санкции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых действуют персональные ограничительные меры. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России 8 февраля, въезд на территорию Российской Федерации на постоянной основе закрывается для 77 американских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«В «стоп-лист» в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве», ― говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России.

Также отмечается, что санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей.

Так, в чёрном списке оказались, в частности, губернаторы штатов Алабама (Эллен Айви), Массачусетс (Чарли Бейкер), Северная Дакота (Даг Бергам), Мичиган (Джослин Бенсон), Кентукки (Эндрю Бешеар), Вайоминг (Марк Гордон), Гавайи (Джошуа Грин), Нью-Мексико (Мишель Лухан). В общей сложности губернаторы 31 штата.

Читайте также: Минфин США расширил санкции против России

Также в списке числятся секретари ряда американских штатов, председатель и члены Федеральной избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министерство финансов США расширило санкции против России. Под ограничения попали десять физических лиц и 12 компаний, связанных с Москвой. Речь идёт о гражданах Латвии, Сингапура, России, Израиля, Узбекистана и Кипра, а также компаниях из таких стран, как Сингапур, Израиль, Латвия, Кипр и Болгария.