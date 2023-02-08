Лондон, , 19:39 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил Минобороны страны выяснить, какие британские самолеты могут передать Украине, сообщает телеканал Sky News.

Истребитель ВВС Великобритании Adrian Pingstone

Уточняется, что премьер Британии обратился к главе Минобороны страны с таким поручением после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском парламенте, попросил Лондон поставить в Киев боевые самолеты.

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Ранее во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что вооружение для Украины станет законной целью для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне. Он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Темой беседы стала поддержка Украины. Зеленский также планирует встретиться с рядом британских политиков и посетить полигон, на котором проходят обучение военнослужащие ВСУ.