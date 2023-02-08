Лондон, 8 февраля 2023, 19:39 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил Минобороны страны выяснить, какие британские самолеты могут передать Украине, сообщает телеканал Sky News.

Истребитель ВВС Великобритании
Истребитель ВВС Великобритании
Adrian Pingstone

Уточняется, что премьер Британии обратился к главе Минобороны страны с таким поручением после того, как президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском парламенте, попросил Лондон поставить в Киев боевые самолеты.

Подробнее: Зеленский в парламенте Великобритании призвал поставить Киеву самолёты

Ранее во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что вооружение для Украины станет законной целью для российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне. Он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Темой беседы стала поддержка Украины. Зеленский также планирует встретиться с рядом британских политиков и посетить полигон, на котором проходят обучение военнослужащие ВСУ.