Нью-Йорк, США, , 19:37 — REGNUM В будущем от Украины не должна исходить угроза кому бы то ни было — ни России, ни любой другой стране. Для этого Россия предпримет все необходимое. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ в организации Василий Небензя.

Василий Небензя © Нэнси Сисель/РИА Новости

«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку», — заявил постпред.

Он также подчеркнул, что основой для договоренностей по мирному урегулированию должен стать отказ от «героизации пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев».

«И это должно быть основой для договоренностей. А так называемая «формула Зеленского» является просто насмешкой над понятием мирного плана», — сказал в своей речи Небензя.

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Напомним, Василий Небензя неоднократно критиковал так называемый мирный план, предложенный Владимиром Зеленским. По словам дипломата, он не имеет никакой связи с реальностью. Как предлагает Зеленский в своих десяти пунктах, необходимо обеспечить радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность Украины, освободить всех пленных, восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года, а также прекратить боевые действия.