Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Руководству США, России, Украины, НАТО и Евросоюза нужно как можно скорее начать переговоры о перемирии. Об этом 8 февраля заявил в ходе заседания Совбеза ООН один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Steve Taylor/ZUMA/TASS Роджер Уотерс

«Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине», — сказал Уотерс.

Он призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также руководство НАТО и стран ЕС изменить курс и начать переговоры. Музыкант считает, что это нужно делать без всяких предварительных условий.

Напомним, заседание СБ ООН 8 февраля проходит по инициативе Москвы. На нём российская сторона отмечает, что поставки вооружений Украине только затягивают конфликт. Уотерс выступил на заседании по приглашению РФ.