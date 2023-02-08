Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Белый дом практически ежедневно обсуждает с украинской стороной нужды в вооружениях. Об этом 8 февраля заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Он добавил, что Украина готовится к активизации боевых действий весной, поэтому Киев говорит о потребности в средствах маневрирования и перемещения военных на открытых пространствах.

«Мы на постоянной связи, почти в ежедневном режиме о том, какие есть нужды, какие требуются возможности», ― цитирует РИА Новости Кирби.

Ранее по теме: Джо Байден назвал спецоперацию на Украине испытанием века

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джозеф Байден заявил, что спецоперация стала «испытанием на века» для США и для мира. Глава Белого дома подчеркнул, что будет продолжать оказывать помощь Киеву «столько, сколько нужно». Также, по его словам, США объединили НАТО и создали глобальную коалицию для противодействия российской спецоперации на Украине.

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