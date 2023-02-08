Таллин, 8 февраля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Эстонии умер советский и эстонский актёр, режиссёр и оператор музыкальных фильмов Мати-Юри Пылдре. Об этом 8 февраля сообщает эстонский телеканал ERR Kultuur.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорбь

«Эстонский кинорежиссер Мати-Юри Пылдре, чьи самые известные фильмы «Весна в сердце» и «Эти старые любовные письма», покинул нас в возрасте 86 лет», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, кинорежиссёр умер 7 февраля. Причина смерти не названа.

Стоит отметить, что Мати-Юри Пылдре родился в 1936 году в Таллине. Он был заслуженным деятелем культуры Эстонской ССР, в 1979 году вступил в КПСС. Работал на Эстонском телевидении с 1959 по 1996 год. Всего он снял более 70 фильмов.