Берлин, , 19:12 — REGNUM Министр обороны Германии Борис Писториус уклонился от однозначного ответа на вопрос, победит ли Украина в конфликте с Россией и «завоевании» Киевом Крыма и Донбасса.

Борис Писториус © Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

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«Это сложный вопрос и взгляд в хрустальный шар», — указал в интервью газете Bild глава оборонного ведомства.

При этом Писториус упомянул о храбрости украинских солдат и военной поддержке Украины со стороны западных стран «в меру возможностей».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл в Киев с официальным визитом, 7 февраля. Отмечалось, что украинские власти расценивают первую заграничную поездку нового главы германского ведомства как знак поддержки Киева.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский командир с позывным Припять заявил, что в рядах ВСУ есть большие сомнения в искренности заявлений Запада, который якобы хочет победы Украины. Он добавил, что слова западных политиков о том, что по поставкам вооружения «решения ещё не приняли», вызывают возмущение, особенно на фоне ежедневной гибели «друзей и знакомых». По словам военного, культурных выражений, чтобы прокомментировать подобные заявления, у него не осталось.

Добавим, что премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что целью британских властей является победа Киева в военном конфликте с Россией в 2023 году.

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