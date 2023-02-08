ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
Курск, 8 февраля 2023, 19:10 — REGNUM Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал район электроподстанции в поселке Теткино в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«Насчитали 8 прилётов», — написал губернатор.
По его словам, в результате повреждений без электричества остались жители Теткина, а также села Попово-Лежачи. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.
По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») напомнил, что в непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области.